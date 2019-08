Disney will Streaming-Welt erobern

Netflix, Amazon Prime, Maxdome & Co. lösen das klassische Fernsehen immer weiter ab. Schon seit ein paar Jahren ist klar, dass auch Disney mit einem eigenen Streaming-Dienst plant. Schon bald dürfte der Start für "Disney+" erfolgen. Disney präsentierte heute ein überzeugendes Paket, das die Konkurrenz übertrumpfen soll.

Zahlreiche Medien, darunter "The Verge" und "CNBC", berichten über die Zahlen, die nun veröffentlicht wurden. Der neue Streaming-Dienst soll am 12. November in den USA starten und für 6,99 US-Dollar (6,24 Euro) erhältlich sein. Damit wäre man deutlich billiger als die Konkurrenz. Das Netflix-Standardprogramm kostet derzeit 11,99 Euro, Amazon Prime kostet 7,99 Euro pro Monat.