Disney verliert Urheberrecht an Micky Maus: Jetzt starten die Horrorfilme

Die berühmte Micky Maus aus dem Jahr 1928, bekannt aus "Steamboat Willie", ist seit dem 1. Januar in den USA gemeinfrei. Während Disney das Urheberrecht in anderen Ländern, einschließlich Deutschland, weiterhin behält.

Nach langen Jahren des Urheberrechtsschutzes ist die 1928-Version von Micky Maus, ohne Handschuhe, in den USA nun gemeinfrei. Dies öffnet die Tür für vielfältige kreative Nutzungsmöglichkeiten der Figur, die über die Jahrzehnte zu einem weltweiten Kultsymbol geworden ist.

Grenzen der Gemeinfreiheit

Trotz der Freigabe in den USA bleiben einige Einschränkungen bestehen. Zum Beispiel betrifft das Copyright nur die alte Version von Micky Maus, die beispielsweise keine Handschuhe trägt. Zudem behält Disney weiterhin das Markenrecht an der berühmten Comic-Maus, das bedeutet, dass bei neuen Werken nicht der Anschein erweckt werden darf, Disney sei an deren Produktion beteiligt. Die Freigabe bezieht sich zudem nur auf die alte Version der Figur.

Unterschiedliche Urheberrechtslagen

Die Situation in Deutschland unterscheidet sich deutlich von der in den USA. Hier wird das Urheberrecht an Micky Maus voraussichtlich bis 2041 andauern, was daran liegt, dass Ub Iwerks - der letzte Miturheber von Mickey Maus, Trickfilmzeichner und der erste Angestellte von Walt Disney, die frühen Disney-Zeichentrickfilme wurden hauptsächlich von ihm gezeichnet - 1971 verstorben ist, und der Schutz 70 Jahre später erlischt. Ein bilaterales Urheberrechtsabkommen zwischen Deutschland und den USA bestätigt diese separate Regelung.

Ein Aschnitt aus der Szene von dem Film "Mickey Mouse Trap" ©AP

Micky Maus in Horrorfilmen

Darüber hinaus wurden zwei Horrorfilme mit Micky Maus angekündigt. In "Mickey's Mouse Trap" jagt Micky als Serienmörder Teenager durch eine Spielhalle. Steven LaMorte, bekannt für "The Mean One", plant eine eigene düstere Version der Figur. Der Start der Low-Budget-Horror-Komödie ist für März 2024 geplant.

Hier zum Trailer:

Disneys Kampf um Urheberrechte

Disney hat in der Vergangenheit intensiv daran gearbeitet, die Urheberrechte an seinen Charakteren zu verlängern. In den USA wurde der Urheberrechtsschutz für Werke von Unternehmen, die vor 1978 geschaffen wurden, zuletzt 1998 auf 95 Jahre erhöht. Mit dem Ablauf dieser Frist sind nun die frühesten Versionen von Micky Maus gemeinfrei geworden.

Diskussionen und Kontroversen

Die neuen Darstellungen von Micky Maus haben gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während einige die kreative Freiheit feiern, sehen andere darin einen Missbrauch der ikonischen Figur. Auch der Disney-Konzern hat sich geäußert und betont, weiterhin die Rechte an den moderneren Versionen von Micky Maus zu schützen.