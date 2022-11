Diskussion um "Klima-Kleber" und Bludenzer SPÖ-Chef

Am Donnerstag wird bei "Vorarlberg LIVE" über die aktuellen Aktionen der Klimaaktivisten diskutiert. Marina Hagen-Canaval von Extinction Rebellion und der Kommunikationsprofi Martin Dechant sind dazu im Studio. Zudem ewartet Moderatorin Magdalena Raos den neuen Bludenzer SPÖ-Chef Antonio Della Rossa in der Sendung.

„Mit dem Politikwissenschaftler Antonio Della Rossa an der Spitze der Stadtorganisation der SPÖ Bludenz ist uns tatsächlich ein Schachzug gelungen“, freute sich der Ex-Vizebürgermeister Mario Leiter Ende Oktober bei der Mitgliederversammlung der Sozialdemokraten in der Alpenstadt. Bereits seit 2015 aktiver Stadtvertreter ist Della Rossa in Bludenz nun neuer SPÖ-Stadtparteiobmann. Zudem bereite er gerade seine Selbstständigkeit als Unternehmens- und Politikberater vor. Mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen wurden Antonio Della Rossa und sein neues Vorstandsteam einstimmig gewählt. Zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" gibt der neue Frontman Einblicke in seine Vorhaben.

Fotos und Videos von auf Straßen festgeklebten Klimaaktivisten oder mit Öl beschmierten Kunstgemälden tauchen immer häufiger auf. Auch wenn kürzlich das Werk von Klimt im Wiener Leopoldmuseum mit Glas geschützt war und damit nicht beschädigt wurde, scheint beispielsweise die Gruppe der „Letzten Generation“ auf teilweise fragwürdigen Aktionismus zu setzen. Schon zuvor ist es in mehreren europäischen Museen zu ähnlichen Aktionen gekommen. Immer wieder kleben sich Klimaschützer auch auf Straßen fest. Damit wollen sie auf die drohende Klimakatastrophe hinweisen und zum Handeln zwingen. Zuletzt blockierten Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion die Montfortbrücke in Feldkirch aus Protest gegen das Stadttunnelprojekt. Eine, die sich österreichweit als Klimaaktivistin engagiert, ist Marina Hagen-Canaval. Sie gehört Extinction Rebellion Vorarlberg an. Der Kommunikationsexperte Martin Dechant bringt sich am Donnerstag in die gemeinsame Diskussion ein und hinterfragt dabei die Strategie dieser Gruppen, denn die Stimmung drohe zu kippen. Der Geschäftsführer von ikp Vorarlberg verfolge die Thematik eigenen Angaben zufolge schon länger. Er und die Aktivistin sind am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".