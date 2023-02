Diskussion "Gemeinsame Schule" und Panzer für die Ukraine

Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink, der ehem. Schulleiter Harald Walser, Gerald Fenkart von Pro Gymnasium Vorarlberg und der Militärstratege Brigadier Philipp Eder sind am Mittwoch die Gäste in "Vorarlberg LIVE".

Die Semesterferien stehen vor der Tür und mit Ihnen die neuentfachte Debatte um die gemeinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen. Am Mittwoch in der ersten Landtagssitzung in diesem Jahr bemängelte beispielsweise SPÖ-Bildungssprecherin Manuela Auer, dass bereits vor mehr als einem Jahrzehnt die Diskussionen über die Machbarkeit dieses Schulmodells begonnen hätten. Pläne zu einer konkreten Umsetzung gebe es allerdings noch immer keine. Zur Sache "gemeinsame Schule" treffen am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE" die Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink, der ehem. Gymnasiumsdirektor Harald Walser und Gerald Fenkart von ProGymnasium Vorarlberg im Studio zur Diskussion aufeinander, moderiert von VN-Redakteur Klaus Hämmerle.