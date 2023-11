Diskobesuch in Lustenau eskaliert: Drei Geschwister stark alkoholisiert festgenommen

In einer Diskothek in Lustenau kam es am 26. November 2023 gegen 01:40 Uhr zu einem Raufhandel mit mehreren Beteiligten. Daraufhin wurde eine Gruppe, bestehend aus drei Geschwistern im Alter von 23, 25 und 27 Jahren, vom Sicherheitspersonal der Lokalität verwiesen und die Polizei verständigt.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme vor dem Lokal verhielt sich der 23-Jährige nicht nur aggressiv gegenüber den Beamten, sondern tätigte auch rassistische Aussagen. Trotz mehrfacher Ermahnung beruhigte sich der Mann nicht und musste folglich unter Anwendung von Körperkraft festgenommen werden.

Schwester versuchte Festnahme zu verhindern, auch sie wurde verhaftet

Die 25-jährige Schwester versuchte die Festnahme durch die Polizisten zu verhindern und trat einen Beamten mit dem Fuß. So wie der 23-Jährige wurde auch sie verhaftet. Bei der Verbringung zum Dienstfahrzeug ließ sich die 25-Jährige auf den Boden fallen und schrie laut herum. Das veranlasste den 27-jährigen Bruder der beiden bereits Festgenommenen sich ebenfalls in die Amtshandlung einzumischen. Deshalb wurde auch er von einer der mittlerweile sechs eingetroffenen Polizeistreifen in Gewahrsam genommen.

Alle drei waren stark alkoholisiert