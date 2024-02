Disco-Time auf dem Eis

Am kommenden Freitag lädt der SC SAMINA Hohenems zur Open-Air Eisdisco ins Herrenriedeisstadion.

Hohenems. Heiße Disco-Beats verwandeln die Kunsteisbahn in Hohenems am Freitag, 2. Februar in einen Party-Tempel der besonderen Art und die Besucher sind eingeladen, unter den neuesten Hits ihre Runden auf dem gefrorenen Untergrund zu ziehen.