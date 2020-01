Disco In und 40 Jahre Eugen Fulterer

Am 28. Dezember 2019 haben viele Leute im Vereinshaus Göfis getanzt wie früher, zu beschwingter Musik der 60er und 70er Jahre.

Am 28. Dezember 2019 haben viele Leute getanzt wie früher, zu beschwingter Musik der 60er und 70er Jahre, und gleichzeitig mit ihrem freiwilligen Eintritt und dem Konsum an Theke und Kiosk Projekte des Mercy Rescue Trust in Kenia finanziell unterstützt. Im Rahmen vom Disco In hat außerdem Eugen Fulterer aus Rankweil seine 40 Jahre Dasein auf dem Planeten Erde gefeiert und damit ein gehöriges Quäntchen dazu beigetragen, dass am Ende des Abends (oder Morgens) insgesamt € 3.700,- übrig geblieben sind, die direkt und ohne Umwege an Waisenhäuser in Kenia weiter geleitet werden. Dafür bürgt die Göfnerin Anna Maria Lampert, die zwei mal über mehrere Monate für den Mercy Rescue Trust vor Ort gearbeitet hat und das Geld sicher an die Organisation weiter leiten wird.

Die direkte Verbindung über Anna Maria Lampert ist ein Grund dafür, dass diese Spenden nach Kenia vermittelt werden. Zum anderen helfen wir mit dieser Veranstaltung deshalb einem Projekt in Afrika, weil wir wissen, dass unser Sozialsystem Österreich zu einem gelobten Land macht und es zahlreiche Einrichtungen gibt, die sich um die Waisen und Armen bei uns kümmern. Davon ist Kenia noch weit entfernt, weshalb wir die 3700€ gerne an den Mercy Rescue Trust weiter geben.