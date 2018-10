Dirndl- und Lederhosen-Spektakel in Röthis

Auch die siebte Auflage des HirtaMADL-Fäscht war ein gelungener Abend

Röthis Das engagierte Fest Team des Musikverein Harmonie Röthis hatte alles bestens im Griff. Im herbstlich geschmückten Saal lud neben der Almrauschbar auch das gemütliche Winzereck zu unterhaltsamen Stunden bei einem feinen Tropfen ein. Für ordentlich Stimmung im Saal sorgten bereits zum dritten Mal die PARTYJÄGER!

Die Röthner Musik konnten sich über eine tolle Partynacht mit vielen Besuchern aus nah und fern freuen. Und für alle die in Dirndl oder Lederhosen kamen war das erste Getränk frei. Bei Tanz und bester Unterhaltung feierte man bis in die späte Nacht, die Madln im feschen Dirndl, die Burschen in zünftigen Lederhosen und passenden karierten Hemden – ganz so wie es sich für ein HirtaMADL-Fäscht gehört.

Da waren sich alle einig: So ein Fest kann man nicht nur auf der Münchner Wiesn feiern, auch in Röthis geht bei stimmungsvoller Musik und bester Bewirtung so richtig die Post ab! „Schön so eine Veranstaltung im Dorf zu haben, zu Fuß zu einem so großartigen Event zu kommen, was will man mehr“, so Sabine Frick.