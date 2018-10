Direktoren von HAK und HTL unterstützen Andreas Kappaurer

Direktoren der berufsbildenden Schulen schrieben Brief an Bildungsdirektorin.

Am kommenden Freitag könnte bereits die Entscheidung fallen. An diesem Tag tritt jene Kommission zusammen, welche die beiden Bewerber für den Posten des pädagogischen Leiters der Bildungsdirektion Vorarlberg unter die Lupe nimmt. Die Bewerber sind der Götzner AHS-Professor und ÖAAB-Lehrersprecher Wolfgang Türtscher (62) sowie der aktuelle Landesschulinspektor der humanberuflichen Schulen und frühere Direktor der Wirtschaftsschulen Bezau, Andreas Kappaurer (57).

Wie die VN berichteten , gab und gibt es im Vorfeld der Postenbesetzung einige Aufregung. So erreichte ein Brief, unterschrieben von 61 Pflichtschuldirektoren, Landeshauptmann Markus Wallner persönlich. Darin fordern die Direktoren den Landeshauptmann dezidiert auf, er möge sich aktiv gegen die Bestellung von Mag. Wolfgang Türtscher (62), einer der beiden Bewerber für die Stelle, einsetzen. Die Schulleiter führten dabei eine Reihe von Gründen an, unter anderem Türtschers kritische Haltung zur Mittelschule oder seine Nicht-Akzeptanz des Forschungsprojekts „Schule der Zehn- bis 14-Jährigen“.

Auf VN-Anfrage nicht Stellung beziehen wollte Wolfgang Türtscher. „Ich warte das Bestellungsverfahren ab und möchte mich vorher zum Thema nicht öffentlich äußern.“ Weiterhin nicht äußern wollen sich auch Landeshauptmann Markus Wallner (51) und Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink (57). „Den Mitgliedern der Kommission sind alle Informationen und Bedenken bekannt. Wir warten das Verfahren ab. Es ist dies eine Sache des Bundes“, bemüht Wallner seine Standardformeln. Bemerkenswert: Während es in Vorarlberg nur zwei Bewerbungen gibt, interessierten sich in anderen Bundesländern viel mehr Kandidaten für diesen attraktiven Job. In Tirol waren es gleich elf, in Salzburg fünf.