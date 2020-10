Diplome an FH-Absolventinnen und Absolventen online vergeben

"Neue Wege beschreiten" hieß es heuer auch für die Sponsionsfeier der FH Vorarlberg. Zum ersten Mal seit Bestehen der Hochschule wurde der Studienabschluss für 417 Absolventinnen und Absolventen online gefeiert. FH-Rektorin Tanja Eiselen sprach in ihrer Videobotschaft von einem Höhepunkt im akademischen Jahr, den es gelte, auch in der aktuellen Situation entsprechend zu feiern. Zum einen sei man stolz und glücklich, so viele Absolventinnen und Absolventen zu einem erfolgreichen Studienabschluss geführt zu haben: "Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten, das Leben zu gestalten, sich beruflich selbst zu verwirklichen und einen Platz in der Arbeitswelt zu erobern." Zum anderen trage die Hochschule mit ihren Absolventinnen und Absolventen dazu bei, dass Vorarlberg im internationalen Wettbewerb auf die besten Talente bauen könne, so die Rektorin.