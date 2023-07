Diplomarbeit verwandelt Kleiderkammer in attraktiven Shoppingraum

Schülerinnen gestalteten mit Kreativität einen neuen Look für die Kleiderkammer im Kaplan Bonetti Haus.

Dornbirn. Eine Gruppe engagierter Schülerinnen der Abschlussklasse 5aMP (Mode- und Produktionstechniken) der HTL Dornbirn hat im Rahmen ihrer Diplomarbeit eine eindrucksvolle Verwandlung vollbracht. Mit viel Kreativität und einem begrenzten Budget verwandelten Yvette Spechtenhauser, Vanessa Breuss und Elena Schertler die Kleiderkammer im Kaplan Bonetti Haus in eine kleine Shopping-Boutique. Durch eine Kleiderspendenaktion und eine durchdachte Raumgestaltung gelang es den Schülerinnen, eine einladende Atmosphäre zu schaffen, in der die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses nun modische Schätze entdecken können.

„Es war uns wichtig, das Gefühl von Shopping zu erreichen. Die Bewohner sollten sich fühlen, als würden sie ein Modehaus betreten und als würden sie neue Kleidung in einem attraktiven Shop bekommen“, so Vanessa Breuss. „Momentan befinden sich sehr viele junge Erwachsene im Bonetti Haus. Die Kleidung sollte mehr auf die Zielgruppe abgestimmt werden“, ergänzt Spechtenhauser.

Um genügend Kleidung für die Umgestaltung zu sammeln, organisierten die jungen Frauen eine Kleiderspendenaktion an ihrer Schule. Per Mail und einem Plakat wurden die Mitschüler dazu aufgerufen, ihre Kleiderschränke auszumisten und ihre gut erhaltenen Kleidungsstücke zu spenden. Die Resonanz war groß und innerhalb von nur drei Wochen waren die Spendenkisten randvoll mit Männer- und Frauenkleidung verschiedenster Kategorien.

„Mit einem beschränkten Budget von 600 Euro war es eine Herausforderung, den Raum im Stil eines Shops einzurichten“, so Breuss. Doch das engagierte Trio meisterte die Aufgabe mit Kreativität. Das Farbunternehmen Farrow & Ball sponserte zehn Liter Farbe, die den Raum in einem frischen Grünton erstrahlen ließen. Durch den geschickten Einsatz von bereits vorhandenen Möbeln und dem Aufbau neuer Regale schafften die Schülerinnen eine optimale Organisation der Kleidung. Spiegel, ein Teppich und eine Zierpflanze verliehen dem Ganzen dann noch das gewisse Extra und so war die Kleiderkammer am Ende nicht nur funktional, sondern auch einladend. Die Diplomarbeit der drei Schülerinnen war dementsprechend erfolgreich und ist ein inspirierendes Beispiel, wie mit begrenzten Ressourcen eine Veränderung geschaffen werden kann. (cth)