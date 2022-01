Diplomarbeit mit vielfachem Mehrwert

Anna Gruber, Shirin Shekh Rashid und Hannah Wiedemann dafür, dass der Erlös des praktischen Teils ihrer Diplomarbeit als Spende an die Kinderkrebshilfe Vorarlberg-Tirol überreicht werden konnte.

Der Praxisteil der Diplomarbeit mit dem Titel „24/7 gesund – Kopfsache und Bauchgefühl“ war eine 24h-Challenge, die im Herbst 2021 in der Lehrküche der HLW Riedenburg stattfand. Die drei Schülerinnen produzierten rund um die Uhr etwa 170 Portionen Ravioli mit drei verschiedenen Füllungen, jeweils passend zu den gewählten Themen. So entstanden darmgesunde Kürbisravioli, Champignon-Walnussravioli, die sich positiv auf die Gehirnleistung auswirken und Tomaten-Mozzarellaravioli, die auch für Schwangere ideal sind. Selbst der Mozzarella für die köstliche gefüllte Pasta wurde von den drei Maturantinnen selbst produziert. Die regionalen Zutaten stammten vom Biohof Lingenhel in Doren, dem Martinshof in Buch, von Gemüse Gehrer in Höchst und Markus Lämmle in Höchst, von Pilz Lenz in Wolfurt, der Ölmühle Bregenz in Langen bei Bregenz und dem Naturkostladen Keimling in Bregenz. Unterstützt wurde das Trio von seiner Diplomarbeitsbetreuerin, Fachvorständin FOL Dipl. Päd. Gerda Krämer.