"Dinner for One": Hier läuft der Kultsketch zu Silvester

Wann es den Schwarz-Weiß-Streifen heuer zu Silvester wo zu sehen gibt.

Die Sendetermine im Überblick

Samstag, 31.12.

Sonntag, 01.01.

"Dinner for One" im Stream

Viele TV-Sender übertragen ihr Programm auch live im Internet. So kann "Dinner for One" auch bequem am PC oder Smartphone gestreamt werden. Zudem kann man den Clip jederzeit im Internet schauen, etwa in den Mediatheken von ARD und NDR. Auch Amazon Prime Video und Apple TV und Google Play haben den Sketch im Angebot.