"Dinner for One": Hier läuft der Klassiker zu Silvester

Der Sketch-Klassiker gehört zu Silvester wie Fondue und Raclette. Auch heuer darf "Dinner for One" nicht fehlen.

Es gibt Fernsehsendungen, die man sich immer wieder anschauen kann, ohne dass sie langweilige werden. Dazu zählt auch "Dinner for One". Das Origianl ist eine deutsche Fernsehproduktion mit den englischen Schauspielern Freddie Frinton und May Warden. Die deutsche Premiere feierte der Sketch im März 1963, seither wird er immer wieder zu Silvester gespielt. "Same procedure as every year" - heißt es auch heuer. Gut 20 Ausstrahlungen gibt es diesmal wieder im deutschsprachigen Fernsehen.