Digitalisierung in die Gesellschaft tragen

Die bisherige Studiengangsleiterin an der Fachhochschule Dornbirn wechselt an die Uni Innsbruck.

Irene Häntschel-Erhart hat als Studiengangsleiterin die Fachhochschule Vorarlberg (FHV) in den vergangenen Jahren in den Bereichen Digitalisierung maßgeblich mitgestaltet. Nun wurde die erfahrene Wirtschaftsinformatikerin an die Universität Innsbruck berufen.