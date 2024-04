Digitalisierung im Gesundheitswesen: Chatbot als Erstberater

Ohne Dialoge mit EDV-Systemen wird die zukünftige Medizin wahrscheinlich in absehbarer Zukunft nicht mehr funktionieren.

Beim 6. Praevenire Digital Health Symposium in Wien stellte am Donnerstag Anita Puppe, KI-Expertin und Co-Gründerin von "mama health technologies" (Potsdam), ein solches System für chronisch Kranke vor.

"Wir haben 'mama health' vor zweieinhalb Jahren gegründet. Da ging es um Long-Covid, mittlerweile betreuen wir Patientinnen mit Endometriose, Personen mit Multipler Sklerose oder atopischer Dermatitis in der DACH-Region sowie in Italien", erklärte Anita Puppe gegenüber der APA.

Rund-um-die-Uhr-Betreuung für Patienten

Eingebunden werden können die Medikation, ebenso Befunde aus Labor und Radiologie etc. Hinzu kommt die Möglichkeit, mit ebenfalls Betroffenen Kontakt aufzunehmen, um sich zu beraten. Auch Tipps für eventuell infrage kommende spezialisierte Diagnose- und Behandlungszentren werden angeboten. Der Chatbot hat jedenfalls mehr Zeit als jeder Arzt.

Die andere Seite des Systems: Anonymisiert erhalten Pharmaunternehmen mit einem Interesse an den Real-World-Daten zur Verwendung, Wirksamkeit, Verträglichkeit etc. ihrer in dem jeweiligen Krankheitsspektrum angewendeten Arzneimittel die entsprechenden Informationen. Die Unternehmen finanzieren das System.