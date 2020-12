Digitaler Stammtisch mit Bürgermeister Wolfgang Matt

Nehmen Sie gemeinsam mit Bürgermeister Wolfgang Matt am digitalen Stammtisch Platz: Immer dienstags um 14 Uhr.

In Zeiten der Reduzierung von sozialen Kontakten muss leider auch die Bürgermeistersprechstunde ausgesetzt werden. Es besteht aber dennoch die Möglichkeit, Fragen und Anliegen aller Art an Bürgermeister Wolfgang Matt persönlich heranzutragen. Und zwar in Form des digitalen Stammtisches.

Dazu gibt es ab sofort jeden Dienstag um 14 Uhr einen virtuellen Bürgermeisterstammtisch.

Zugang

Um sich zu Bürgermeister Wolfgang Matt an den Stammtisch zu setzen, müssen zunächst einige Schritte getätigt werden:

1. Öffnen Sie den Internetbrowser Ihrer Wahl und gehen Sie auf feldkirch.at/digitalerstammtisch

2. Treten Sie dem Event zeitgerecht bei. Um sich an den Stammtisch zu setzen, ist eine Registrierung erforderlich. Alle Informationen zur Registrierung finden Sie ebenfalls unter feldkirch.at/digitalerstammtisch.

3. Wenn Sie sich registrieren und dem Stammtisch beitreten, stimmen Sie den Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen von „Cisco Webex“ zu.

Termine

Der digitale Stammtisch ist immer am Dienstag um 14 Uhr. Da der kommende Dienstag jedoch ein Feiertag ist, findet der erste Stammtisch am Montag, 7. Dezember, um 13 Uhr statt.

Stammtisch