Digitale Wege zur Jugendbeteiligung

Am 25. Oktober versammelten sich über 60 Vertreter*innen und Fachleute aus der Jugendarbeit im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen.

Digitale Tools ermöglichen es, junge Menschen in ihrer Lebenswelt nicht nur besser zu erreichen, sondern sie auch zur aktiven Teilnahme zu motivieren. Genau hier setzt das Projekt an. FITDDJI möchte die Fachkräfte der Jugendarbeit für das Digitale sensibilisieren und ihnen gleichzeitig praktische Werkzeuge für Digitale Jugendbeteiligung mitgeben. „Sehr wichtig war beim FITDDJI-Projekt, dass auch wir Jugendlichen gefragt wurden, dass wir in den Prozess eingebunden waren. So haben die Erwachsenen Einblick in unsere Lebenswelten bekommen und erfahren, was uns wichtig ist, was uns motiviert und wo wir Lust haben, dabei zu sein und uns einzubringen“, betont Projektteilnehmer Lukas Sommerauer, 20 Jahre, aus Liechtenstein.