Digitale Transformation groß genug denken

Exportclub Vorarlberg und die SmartTextiles Plattform Austria luden vergangene Woche zahlreiche Experten zum Vortragsthema „Export goes smart - Digitalisierung als Erfolgsmodell – am Beispiel von Smart Textiles“ ein.

Die Gastgeber Martin Fitz und Erich Feichtinger (Export Club Vorarlberg) sowie Günter Grabher (Smart-Textiles Plattform Austria) begrüßten die Gäste im Harder Spannrahmen. Der mehrfache Wissenschaftspreisträger Dr. Thomas Bechtold, erläuterte, wo Vorarlberg nach zwei Jahren „Textiles Competence Center Vorarlberg“ (TCCV) auf dem Weg zum Textilen Silicon Valley steht und zog eine erfreuliche Bilanz. Als zweiter Referent plädierte Mag. Christian Wenner (Kapsch BusinessCom) dafür, selbstgesetzte Grenzen zu sprengen und ermunterte in seinem Vortrag, die digitale Transformation „groß genug zu denken“. Einer der dies bereits erfolgreich umsetzt, ist Innovationspreisträger Ing. Thomas Fröis der mit seinem Spin Off TEXIBLE eine intelligente Betteinlage entwickelte, die auch Nässe und Belegung erkennt.

Luft nach oben im Förderungstopf

Industrial Designer Guntram Bechtold (StarsMedia) hat sich als weiterer Vortragender dem Wissenstransfer verschrieben und stellte das Konzept des agilen Managements zur Effizienzsteigerung in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Aufhorchen ließ Mikrobiologe Mag. Alexander Pogany (BMVIT) mit aktuellen Fördermöglichkeiten der FTI-Initiative „Produktion der Zukunft“. In Vorarlberg besteht noch viel Luft nach oben in punkto Nutzung von Fördergeldern.