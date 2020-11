Live Tage der offenen Tür der HTL Dornbirn nehmen immer mehr Gestalt an.

Dornbirn. Mit Abstand eine der größten Herausforderungen für das Team der HTL Dornbirn, wie schon berichtet, ist die Organisation und Vorbereitung zur ersten „HTL Live“ Online Tage der offenen Tür am Freitag 20.11. und Samstag 21.11.2020. Diese nehmen immer mehr Gestalt an und die Organisatoren verraten nun schon weitere Details.

Wie werden diese Tage der offenen Tür nun dieses Jahr genau ablaufen? Elisabeth Schönmetzler erklärt: „Wir werden ein Callcenter einrichten, in dem die virtuellen Besucher alle Informationen bekommen und Fragen rund um Anmeldung, Ausbildung und Co stellen können. Man kann ganz einfach anrufen und hat in einem persönlichen Gespräch mit einer Lehrperson die Gelegenheit, ganz individuell betreut zu werden.“ Und Sabine Sohm ergänzt: „Es wird online Live-Events geben, bei denen wir Einblicke hinter die Kulissen der HTL Dornbirn gewähren – wir schalten in alle Abteilungen: Chemie, Mode und Wirtschaftsingenieurwesen. So können alle Interessierten digitale Schule live erleben. Und wer nicht anrufen möchte, kann natürlich auch die Chatfunktion nutzen.“