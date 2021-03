Digitale Märchenstunde zum Vorlesetag

Anlässlich des Österreichischen Vorlesetags lud die Marktgemeinde Rankweil am Donnerstag, 18. März, zur digitalen Vorlesestunde mit Geschichtenerzähler und Clown Polo Noyalet. Das Video steht unter bibliothek.rankweil.at zum Nachsehen zur Verfügung.

Zahlreiche Zuseher*innen hatten sich am frühen Donnerstagabend via Zoom eingefunden, um die Gute-Nacht-Erzählung live mitzuverfolgen. Polo Noyalet präsentierte in gewohnt unterhaltsamer Weise die Erzählgeschichte „Viel und Wenig“ aus dem Buch „Honigherz und Seidenstern“ von Frau Wolle. Dabei geht es um ein wundersames Wesen im Wald, das Wünsche erfüllen kann.