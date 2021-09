Digitale Fallstricke des Virus

Roberto Simanowski las im Theater am Saumarkt über Schattenseiten der Digitalisierung

Als Obmann des Theater am Saumarkt stellte Peter Bilger den vielfach ausgezeichneten Autor und Wissenschaftler vor und führte ebenso in die Brisanz des Vortragsthemas ein: Geschlossene Grenzen und ein omnipräsenter Staat, der massiv in Grundrechte eingriff, verbunden mit dem „Brandbeschleuniger“ der Digitalisierung führten zu einer Krise der Demokratie. Im Anschluss an den Vortrag wurde noch rege mit dem Publikum diskutiert.