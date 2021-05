Digitale Eröffnung des Campus Bütze

Die Schule und der Kindergarten Bütze mit ihren über 50 Jahren waren aus baulicher und pädagogischer Sicht nicht mehr auf dem neuesten Stand. Mit Schenker Salvi Weber Architekten, die den Architekturwettbewerb für sich entschieden haben, hatte die Gemeinde Wolfurt einen spannenden Partner, der die Anforderungen an den neuen Campus aus Sicht der Gemeinde am besten in den Umbau einfließen ließ. Durch den Umbau und die Erweiterung des Campus konnte nun ein Zusammenschluss von Volksschule, Kindergarten und Kleinkindbetreuung entstehen. Es ist ein Gemeinschaftsort entstanden, in dem sich alle Nutzer*innen auf Augenhöhe begegnen können.