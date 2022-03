Digital Detox und Polaroid-Revival

Visionäre Firmengründer von „Impossible Project“ begeisterten in der Vorarlberger Museumswelt

Als Präsident der Vorarlberger Museumswelt begrüßte Manfred Morscher die beiden hochkarätigen Referenten über die globale Gegenbewegung zur digitalen Revolution. Florian „Doc“ Kaps, welcher die letzte Polaroid-Fabrik in Enschede vor der Schließung rettete, und Christian Lutz, der an die Idee glaubte und die Investitionen arrangierte, weckten in der Museumswelt großes Interesse für die Wiedergeburt des Analogen. Mit dem Argument, das Digitale sei besser, schneller und billiger, sei man lange Zeit überall auf taube Ohren gestoßen. Das beharrliche Festhalten an ihrer Vision führte nach Startschwierigkeiten mit künstlerisch aufregenden, aber fehlerhaften Polaroids dazu, dass das visionäre Unternehmen „The Impossible Project“ später in „Polaroid Originals“ umbenannt wurde. Seit 2020 heißt das Unternehmen Polaroid B.V.