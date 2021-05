DigiKids starten durch

Wer mit Freude lernt, lernt leichter – frei nach diesem Motto unterstützen Rebecca Branner und ihr Team mit einem neuen Projekt Lerncafé-Kids nun auch digital.

Durmuş ist 13 Jahre alt und kennt sich auf seinem Smartphone und dem Tablet bestens aus. Kein Wunder, denn diese technischen Geräte sind aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken. Das neue Projekt der Caritas Lerncafés zielt genau auf diese Vorliebe der Kinder ab: Die DigiKids sind eine digitale Lernhilfe für Schüler*innen der dritten und vierten Klasse der Neuen Mittelschulen. „Die Nachfrage nach einem kostenlosen Lernhilfeplatz in den Caritas Lerncafés ist groß“, erzählt die Projekt-Koordinatorin Rebecca Branner.

Um noch mehr Schülerinnen und Schüler mit der notwendigen zusätzlichen Lernhilfe erreichen zu können, entstanden die DigiKids. „Der Ablauf ist ähnlich dem des Lerncafés – nur, dass alles digital abläuft“, beschreibt Rebecca Branner das Projekt. Praktisch funktioniert das wie folgt: Alle DigiKids und Freiwilligen starten den Lernnachmittag jeweils vor dem eigenen Computer zu Hause. Dann werden die Lernteams in sogenannte „Breakout Rooms“ eingeteilt, in Folge wird in Zweier-Teams gelernt. Der Nachmittag wird wieder gemeinsam abgeschlossen. Das digitale Angebot ersetzt das „klassische“ Lerncafé nicht, ist aber dennoch eine sehr wirkungsvolle (Lern-)Hilfe für die Schüler*innen.