Diezanocup 2019 - ein toller Erfolg

Bludenz. Beim Diezanocup im November 2019 wurden in den Altersklassen U7 bis U12, zum 3. Mal die Bludenzer Fußball-Hallenkönige ermittelt.

Alle Titelgewinner des Vorjahres kamen in die Wichnerhalle, um den Wanderpokal zu verteidigen. Die zahlreichen Gäste sahen 3 Tage lang großartigen und sehr fairen Kinderfussball, der Wille zu gewinnen war sehr groß. Jeder, der an diesem Wochenende in die Wichnerhalle kam, war in Wirklichkeit schon ein Gewinner, egal ob Spieler, Trainer oder Zuschauer.

Ein großes Lob an alle 40 Mannschaften, Trainer und Betreuer und auch an die Zuschauer. Es war von allen Seiten ein super faires und sportliches Turnier. Die Stimmung in der Halle war immer bestens und spornte die jungen Fußballer an, alles zu geben und Spaß zu haben. Herzlichen Dank an Stadtrat Christoph Thoma und Bürgermeisterkanditat SimonTschann die die Grüße der Stadt Bludenz überbrachten. Ein Dank auch an alle Schiedsrichter und Funktionäre, die dazu beigetragen haben, das Turnier wieder zu einem tollen Erlebnis werden zu lassen.

Ein großer Dank an die Nachwuchsleiter Thomas Glinik und Mario Schlögl und die Bandenbauer die eine Bande speziell für den Diezano Hallencup gebaut haben.