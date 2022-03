Dieter-Ladies knöpfen dem Vizemeister Punkt ab

Im Nachtragsspiel der WHA überrascht der SSV Dornbirn Schoren mit dem 31:31-Remis gegen den Tabellenzweiten WAT Atzgersdorf.

In der ersten Halbzeit führte der Schulsportverein bereits mit acht Toren gegen den favorisierten Vizemeister aus der Bundeshauptstadt.

Nach dem 26:26 (14:11) am Samstagabend gegen Schlusslicht UHC Eggenburg musste der SSV Dornbirn Schoren bereits am Sonntagnachmittag in einem Nachtragsspiel der WHA MEISTERLIGA gegen den Tabellenzweiten WAT Atzgersdorf ran.