Dieter Bohlens Ex wagt den nächsten Neuanfang

Nach etlichen Alkoholeskapaden und verpatzen Auftritten am Ballermann, wagt es Nadja "Naddel" Abd el Farrag, die Exfreundin von Dieter Bohlen, noch einmal im überschaulichen niedersächsischen Dangast.

Sie ist "Markenbotschafterin im Ferienresort Sehestedt am Jadebusen mit insgesamt 150 Ferienhäusern/Rezeptionsgebäude und dem Badeabschnitt direkt am Wasser," wie sie selber stolz verkündet.

Kosmetikertraum geplatzt

Ende des Jahres zog Abd el Farrag ins überschaubare Dangast an der Nordseeküste. Sie arbeitete als Hausdame und Masseurin in einer Ferienanlage. Corona machte ihrem neuen Berufsziel Kosmetikerin einen Strich durch die Rechnung. Der Salon, in dem sie schon als Masseurin tätig war und sich ausbilden lassen wollte, musste aufgrund von Corona schließen. Die Coronasituation erholt sich gerade ein wenig, so auch "Naddel". Die Bilder auf Instagram zeigen es. Die 55-Jährige zeigt ihre natürliche Haarpracht ganz ohne Extensions und in auffallend legerer Kleidung. Den Bildern nach scheint es ihr gutzugehen.