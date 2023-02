Dieter Bohlen streitet sich bei DSDS mit Veganerin

Wieder einmal Skandal-Potenzial bei "Deutschland sucht den Superstar".

Eine radikale Veganerin - auf TikTok ist sie als "Militante Veganerin" bekannt - kam zum Missionieren in die RTL-Show, und während Dieter Bohlen cool blieb, legte sich Pietro Lombardi mit der Kandidatin an. Ihr musikalischer Auftritt rückte in den Hintergrund.

self all Open preferences.

Gleich am Anfang sprach Pietro Lombardi die Austro-Veganerin auf ihr Shirt an: "Laut dem, bin ich nicht okay". Auf dem T-Shirt war nämlich zu lesen: "Nicht vegan sein, ist nicht ok". Die Jury erklärte dann, dass sie alle nicht vegan seien. Dieter Bohlen fügte noch hinzu, dass er "Meganer" sei: "Ich finde alles mega".

"Habe gerade zwei Schnitzel gegessen"

Kurz bevor die Kandidatin zu Singen begann, gab es dann noch eine kleine Provokation von Pietro: "Ich habe gerade zwei Schnitzel gegessen". Zu viel für die Veganerin. Sie fragte nach, ob Pietro die Tiere auch selbst geschlachtet hätte. Bohlen versuchte zu helfen und fuhr dazwischen: "Was ist in deinem Leben falsch gelaufen, wenn man so fanatisch ist? Ich finde, man sollte so liberal im Kopf sein, dass man jedem sein Leben lässt".

Raffaela Raab aus Wien. ©RTL/Stefan Gregorowius

Schlussendlich gab es dann ein klares "vier Mal Nein" der Jury.

self all Open preferences.