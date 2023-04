Dieses Beet gießt sich von selbst!

Ineke Knill (41) aus Dornbirn hatte nie viel mit Gärtnern am Hut – bis sie Mutter wurde und wusste: Sie will mit ihren Kindern anbauen, ernten und ihnen so die Natur näherbringen. In einer Wohnung ohne Garten blieb dafür nur der Balkon. Doch die bisherigen Lösungen dafür stellten sie nicht zufrieden. Also erfand die Ingenieurin eine eigene: den Tiny Garden "grovvy".

„Was nicht von alleine überlebt, ist nichts für mich.“ Nicht die ideale Überzeugung für eine Hobby-Gärtnerin, die mit ihrer Ernte ihre ganze Familie versorgen will. Und doch hat Ineke Knill früher genau so gedacht. „Wenn ich heute daran zurückdenke, muss ich lachen“, erzählt die gebürtige Kielerin, die heute mit ihrem Mann und den zwei Söhnen in Dornbirn lebt. Dass sie einmal ein autarkes, solarbetriebenes Balkon-Pflanzensystem entwickeln, herstellen und vertreiben würde, hätte sie sich noch bis vor wenigen Jahren nicht gedacht.