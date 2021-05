Dieser Wirt spendiert ein Getränk für CoV-Geimpfte

Im Rhesi Café in Lustenau gibt es ab Montag ein Freigetränk für alle Covid-Geimpften. Gastronom Marcel Lerch im VOL.AT-Gespräch über die Aktion.

Sollen Covid-Geimpfte Vorteile bekommen? Ja, meint Gastronom Marcel Lerch. Wer gegen das Coronavirus geimpft ist, bekommt in seinem Lokal in Lustenau, dem Rhesi Café, ein Gratisgetränk. Sein Anliegen ist eine möglichst hohe Durchimpfungsrate, wie sie auch Experten immer wieder betonen. "Dass ich das ein bisschen forcieren kann oder ein Dankeschön für all diejenigen die sich bereit erklären, sich impfen zu lassen", erklärt der Lokalbetreiber.

Absolut keine Diskriminierung

Auch, wenn die Aktion erst am Montag beginnt, gibt es schon jetzt zahlreiche Reaktionen darauf. Lerch erntet nicht nur Lob für die Idee, auch Kritik. "Frechheit" meinen die einen, andere sogar "Diskriminierung Nicht-Geimpfter". "Also die Rückmeldungen sind teilweise nicht unbedingt freundlich", bestätigt der Gastronom im VOL.AT-Gespräch. "Ich sehe das absolut nicht als Diskriminierung oder Herabsetzung der Nicht-Geimpften", verdeutlicht er. Er wolle sich bei den Geimpften bedanken, aber auch alle anderen seien natürlich weiterhin sehr willkommen in seinem Lokal.

Erneuten Lockdown verhindern

"Ich möchte einfach damit verhindern, oder hoffe, dass wir nicht noch einmal in diese Position oder Lage kommen, dass wir im Herbst in einen Lockdown kommen", gibt der Lokalbetreiber zu verstehen. Wenn das der Fall wäre, dann müssten alle seine fünf Lokale wieder für ein halbes Jahr schließen. Das will er verhindern. Lerch ist nicht der erste Gastronom, der Gratisgetränke für Coronageimpfte anbietet: Weltweit gibt es bereits zahlreiche Lokale, die solche Anreize schaffen. In Vorarlberg gibt es auch im American Roadhouse in Koblach Freigetränke für Geimpfte.

Getränk frei wählbar

Die Aktion läuft vom 17. bis 20. Mai. "Jeder, der kommt und einen Impfnachweis uns vorlegen kann, bekommt zur Hauptspeise, die er konsumiert ein Getränk gratis", so Lerch im Gespräch mit VOL.AT. Das Getränk kann frei gewählt werden - egal ob Bier, Limonade, Kaffee, Fruchtsaft oder Gspritzter. Nur Spirituosen sind von der Aktion ausgenommen.