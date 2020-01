Dieser Schneemann belächelt die Sonne

Kunstschnee einfach selbst herstellen.

SCHNEE Die letzten Wochen erinnerten mehr an einen kühlen Herbst als an einen klassischen Winter in Vorarlberg. Frau Holle lässt heuer wirklich lange auf sich warten. Und wenn es mal im Tal schneit, verflüssigt sich das Gestöber in wenigen Minuten. Auch Meteorologen meinen, dieses Jahr hätten wir einen sehr „außergewöhnlichen Winter“. In Teilen Vorarlbergs waren es bis zu 70 Prozent weniger Niederschlag. Es wird spekuliert, dass der Schnee erst im Februar kommen wird. Das geht Kinderreporter Jason Durell ordentlich durch den Strich. Ein Schneemann muss her. Er wagte heute ein Experiment, dass er doch noch seinen ersehnten Schneemann bauen kann. Mit wenigen Hausmitteln hat er es geschafft. Wie, verrät er dir beim VN-Heimat Kindertipp.