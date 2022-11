Dieser Mann hat die längste Nase der Welt

Auf Twitter wurde die Geschichte von Thomas Wadhouse veröffentlicht: Er soll mit 19 Zentimetern die jemals längste gemessene Nase der Welt haben.

all

all

self

self

"Es gibt historische Berichte, dass Thomas Wedders, der in den 1770er Jahren in England lebte und Mitglied eines reisenden Freak-Zirkus war, eine 19 cm lange Nase hatte", so die Guinness World Records auf ihrer Website.