Dieser Kult-Moderator kehrt ins TV zurück

Er ist der Kult-Moderator und Geschichtenerzähler schlechthin: Mit dieser Serie begeisterte der Moderator zwei Jahrzente lang ein Millionenpublikum.

Wahrheit oder Fiktion?

Wahrheit oder Fiktion, erfunden oder Realität? Das gilt es bei "X-Factor" herauszufinden. Doch nicht nur bereitet die Mystery-Serie Spaß am Rätseln, im Vordergrund steht vor allem der Grusel-Faktor. Jede Geschichte wird mit einer optischen Täuschung eingeleitet. Der Kult-Moderator und Star-Trek-Darsteller Jonathan Frakes geht danach gemeinsam mit dem Publikum die Fakten durch. Kann diese oder eine ähnliche Geschichte wirklich so stattgefunden haben? Die Serie bereitet seit dem Ende der 90-er Jahre Gänsehaut für alle Altersgruppen. Dieses Jahr werden in einer neuen Folge vier frische Fälle präsentiert, die es ebenfalls in sich haben.