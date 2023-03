Dieser kleine Ninja geht auf Keksjagd

Auch wenn Mama die Kekse versteckt, beweist sie ihre Stärke. Auf der Suche nach dem süßen Gebäck, verwandelt sich das Mädchen zu einer wahren Kletterkünstlerin.

Was aussieht wie eine Fitnessübung, meistert der kleine Blondschopf ohne Mühe. Um an das Keksversteck ihrer Mutter zu gelangen, klettert sie kurzerhand am Kühlschrank entlang zum oberen Regal.