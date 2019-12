"Diesen Wahnsinn gibt es nur in Hollywood-Filmen"

Dornbirner Skispringerin Eva Pinkelnig wird zum Auftakt in Lillehammer Zweite

In Lillehammer (NOR) fand der Auftaktbewerb der Skispringerinnen satt. Sechs Österreicherinnen standen auf der Großschanze am Start und alle konnten sich für den zweiten Durchgang qualifizieren. Zwei Podiumsplätze sowie insgesamt vier ÖSV-Athletinnen in den Top-Ten unterstreichen die starke Vorstellung des Damenteams von Cheftrainer Harald Rodlauer beim Auftakt am Lysgardsbakken (HS140).



Eva Pinkelnig und Chiara Hölzl belegen hinter der norwegischen Siegerin Maren Lundby die Plätze zwei und drei. Die beiden Zimmerkolleginnen führen eine starke ÖSV-Mannschaft an. Jacqueline Seifriedsberger und Marita Kramer sprangen auf die Ränge sieben und zehn. Lisa Eder wird gute 21. und Daniela Iraschko-Stolz belegt den 23. Platz.



Die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig schließt mit Sprüngen auf 129 und 132 Meter an die starke, vergangene Saison an und startet nun mit einem Podestplatz und Vorfreude in die bevorstehenden Aufgaben. Am morgigen Sonntag steht um 14:00 Uhr (MEZ) ein weiterer Wettkampf am Programm.



Eva Pinkelnig: "Ich freue mich, dass die neue Saison endlich begonnen hat und man sieht, es funktioniert ganz gut. So einen Start kann man nicht erwarten, vor allem im Skispringen kann es sehr schnell gehen, dass es nicht mehr funktioniert. Ich versuche jeden Sprung zu genießen und wenn es so ausgeht, ist es natürlich perfekt."