Diesen gewaltigen Kriegs-Fehler macht Putin gerade

Der russische Präsident Wladimir Putin ist offenbar dabei, einen gewaltigen Fehler im Ukraine-Krieg zu begehen.

So wolle Russlands Armee den westlichen Kampfpanzer-Lieferungen zuvorkommen. Selbst ein erneuter Versuch Kiew einzunehmen, könnte unternommen werden.

Ein verhängnisvoller Fehler, wie viele Experten meinen. Die russische Führung plane eine Offensivoperation auf der Grundlage falscher Annahmen über die Fähigkeiten des eigenen Militärs, analysiert die US-Denkfabrik ISW ("Institute for the Study of War"). Offenbar habe die russische Armee ihre größte Schwachstelle, die Selbstüberschätzung" noch immer nicht beseitigt. Ein Fehler, der Präsident Putin, seiner militärischen Führung und Russland teuer zu stehen kommen könnte.