Gefechtsroboter im Kampf gegen Panzer westlicher Bauart - Solche Waffen könnte Russland demnächst in der Ukraine einsetzen.

all

all

self

self

all

all

self

self

14 Leopard 2 und 31 Abrams M1

Deutschland hat nach montalenagne Diskussionen beschlossen der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6 zu liefern. Das teilte der Sprecher der deutschen Regierung, Steffen Hebestreit, am Mittwoch mit. Ukrainische Soldaten sollten zügig an den Panzern in Deutschland ausgebildet werden. Zu dem Paket gehörten auch Munition, Logistik und Wartung der Systeme.