Diesen Einrichtungen gilt der Terror-Alarm in Wien

Der Terror-Alarm in Wien gilt nach Einschätzung der Behörden vor allem syrischen Einrichtungen.

"Eine neuerliche Gefährdungseinschätzung der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) zur Gefahrenlage hat ergeben, dass diese - insbesondere aufgrund des Jahrestags des Bürgerkriegs in Syrien - primär syrische Einrichtungen betrifft", schrieb die Polizei Wien am Donnerstag auf Twitter. Der Bürgerkrieg in Syrien war am 15. März 2011 ausgebrochen. Die Gefährdung werde immer noch als erhöht bewertet. "Die angeordneten präventiven Sicherungsmaßnahmen bleiben weiterhin bestehen", teilte die Polizei weiter mit.