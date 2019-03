Diese Vorteile hat das neue OP- und Intensivzentrum am LKH Feldkirch

Am Donnerstag wurde das neue OP- und Intensivzentrum am LKH Feldkirch feierlich eingeweiht. Im VOL.AT-Interview erklärt Chefarzt Dr. Wolfgang Elsäßer die Vorteile des neuen Zentrums.



Das neue OP- und Intensivzentrum am LKH Feldkirch ist ein Quantensprung für die Medizin in Vorarlberg: Das hochmoderne Zentrum bringt zwölf modernste Operationssäle inklusive Hybrid-OP-Saal, eine 10-Betten-Intensivstation für postoperative Patienten und ein neues Katheterlabor. Die Einrichtung ist bereits in den Vollbetrieb gestartet.