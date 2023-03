Diese Themen bewegen Vorarlbergerinnen

Was ist Frauen im Ländle wichtig und wo sehen sie Verbesserungspotential? VOL.AT hat sich zum Weltfrauentages umgehört.

Gleiche Rechte, Gewalt an Frauen und Zusammenhalt

all

all

self

self

Kinder und Anerkennung

Stefanie aus Dornbirn sind, seit sie Mutter geworden ist, vor allem jene Themen wichtig, die sich um Kinder drehen. Angebote für Kinder gebe es in Vorarlberg derzeit verhältnismäßig nur wenige.

"Man soll schon daran denken, was Frauen leisten und wo sie eigenlich stehen", meint Barbara aus Lustenau. "Und vor allem: man sollte honorieren, was sie leisten." In der Schweiz bekomme beispielsweise jede Frau eine Rente. Sozusagen als Dankeschön und Anerkennung dafür, dass sie Kinder großgezogen und den Haushalt geführt habe.