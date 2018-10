Diese rohen Lebensmittel sind giftig

Manche Lebensmittel sollte man aus gesundheitlichen Gründen nicht roh verzehren. Welche das sind, haben wir im Folgenden aufgelistet.

Auch wenn grundsätzlich bekannt sein dürfte, welche Lebensmittel nicht roh verzehrt werden dürfen, ist dennoch nicht jeder versiert in Zubereitung und Küchentätigkeit. Während das ein oder andere Lebensmittel sich allein aufgrund des Geschmacks nicht zum rohen Verzehr anbietet, sollten angehende Hobbyköche dennoch Vorsicht walten lassen.

1. Kartoffeln

2. Grüne Bohnen

3. Geflügel

Ein fast schon überflüssiger Ratschlag, denn wenn man ehrlich ist, dürften wohl nur die Wenigsten auf die Idee kommen, das Geflügel roh zu verzehren. Gut so, denn das Fleisch kann in rohem Zustand Salmonellen enthalten. Für alle die jedoch ein Geflügel-Sushi geplant haben, sollte dieser Hinweis eine rechtzeitige Mahnung sein.

4. Eier

Auch rohe Eier können Salmonellen übertragen und sollten deshalb nicht verzehrt werden. Zwar dürfte jede vorhandene Zubereitungsart besser schmecken als in rohem Zustand, doch dank des kursierenden Fitnessgedankens dürfte es Menschen geben, die bisher von rohen Eiern vor dem Training überzeugt waren. In Zukunft sollten sie es hoffentlich nicht mehr sein.

5. Teig

Zuletzt ist es nicht ratsam, rohen Teig zu essen. Zwar dürfte man als Kind schon aus der Teigschüssel geschleckt haben und noch immer am Leben sein, doch dies birgt durchaus gesundheitliche Risiken. Die Vergiftungsgefahr liegt allerdings nicht am Teig selbst, sondern am ungekochten Mehl, welches Krankheitserreger enthalten kann.