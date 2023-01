Diese Nahrungsmittel halten (fast) ewig!

Ist das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, schmeißen viele Menschen Essen weg.

Maisstärke

Maisstärke ist so gut wie unverderblich, wenn sie verschlossen, dunkel und kühl gelagert wird. Auch vor Feuchtigkeit sollte sie geschützt werden. Das Bindemittel kann also über Jahrzehnte hinweg benutzt werden.

Zucker und Kandiszucker

Honig

Honig ist zwar nicht komplett unbegrenzt, aber dafür sehr lange haltbar. Wenn er trocken, kühl und dunkel gelagert wird, kann er auch nach Ablauf der Mindesthaltbarkeit gegessen werden, da der Zucker dafür sorgt, dass der Honig konserviert wird. Aufpassen sollte man aber, wenn das Honigglas morgens am Frühstückstisch länger geöffnet bleibt, denn: Honig zieht Wasser aus der Luft an, es gelangt also Flüssigkeit in das Glas. Die Hefezellen im Honig tragen zur Gärung bei, so wird der Honig schneller schlecht.