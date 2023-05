Diese Kids bringen die Bühne zum Beben

Für die "Ghetto Kids" aus Uganda regnete es goldene Konfetti.

Grüne Outfits, ein strahlendes Lächeln und Spaß am Tanzen: Das zeichnet die Kids aus Uganda aus. Noch nie wurde bei "Britain's Got Talent" der goldene Buzzer so schnell genutzt. Nicht nur die Joury war begeistert sondern auch Millionen von Tik-Tok-Fans sind von den "Ghetto Kids" verzaubert.