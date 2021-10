„Diese 'House of Cards'-Politik muss aufhören!”

JUNOS-Landesvorsitzende Fabienne Lackner (24) über verlorenes Vertrauen in die Politik, Probleme im österreichischen System und eine neue Politikergeneration.

WANN & WO: Die JUNOS verstehen sich als „Anwälte“ der jungen Generation. Wie kann man euren jungen Mandanten zu verstehen geben, weiterhin in die Politik zu vertrauen, bei allem, was sich in den vergangenen Wochen abgespielt hat?

Fabienne: Viele Personen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, haben einfach den Blick darauf verloren, was Politik wirklich ist. Politik ist kein Spiel. Wir sollten diese „House of Cards“-Politik hinter uns lassen. Das System, wie wir es aktuell haben, ist nicht tragbar und muss sich ändern. Die Politik muss wieder an die Zukunft denken, nicht an den schnellen Applaus oder die nächste Wahl. Was ist in zehn, 20, 30 Jahren? Es braucht zukunftstaugliche Politik. Weg vom Macht­denken und wieder hin zu dem, wofür die handelnden Personen gewählt wurden.