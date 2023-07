Diese Freibäder in Vorarlberg sind barrierefrei

Was heißt barrierefrei?

Barrierefreiheit liegt dann vor, wenn Lebensbereiche für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Doch welche Freibäder im Ländle bieten das an? Mitarbeiter des ÖZIV LV Vorarlberg haben telefonisch nachgefragt und wir zeigen euch einen Auszug in der untenstehenden Tabelle.

"Bezieht uns mit ein"

"Ich finde es wichtig, dass Menschen mit Behinderungen als ,Experten in eigener Sache‘ bei den Planungen und bei der Ausführung miteinbezogen werden! Wünschenswert wäre, wenn ein schon länger in Bregenz geplanter Badelift in den See endlich umgesetzt werden könnte."

Karin Stöckler, ­Präsidentin ÖZIV LV Vorarlberg