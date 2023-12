Diese bekannte Burger-Kette kommt jetzt auch nach Vorarlberg!

Die bekannte Burger-Restaurant-Kette eröffnet ihr erstes Restaurant in Vorarlberg. Was man bisher über den Standort und die geplante Eröffnung weiß.

Wo das neue Burger-Restaurant eröffnet

In Hohenems in unmittelbarer Nachbarschaft des Cineplexx-Kinos nimmt der Franchisenehmer LeBurgerVL GmbH am 18. Jänner 2024 das Restaurant zwischen der Drogeriekette Müller und Intersport Fischer in Betrieb.

Erster Standort in Vorarlberg

Gute Nachrichten kommen jetzt aus der Vorarlberger Gastronomie-Szene: Die österreichische Burger-Restaurant-Kette Le Burger mit Hauptsitz in Wien steht vor der Eröffnung ihres ersten Standortes in Vorarlberg. Das neue Burger-Restaurant soll in Hohenems in jenem Gebäude in unmittelbarer Nähe des Cineplexx-Kinos in Betrieb gehen, in dem sich bereits die deutsche Drogeriekette Müller und seit wenigen Wochen der Sporthändler Intersport Fischer befinden. Das haben wpa-Recherchen ergeben.

Vor vielen Jahren war dieser Standort beim zweiten Hohenemser Kreisverkehr nach der Autobahnabfahrt auch als "Sutterpark" bekannt. Das alte Gebäude wurde jedoch vom Eigentümer, der Handelskette Sutterlüty, abgerissen und neu errichtet.

Eröffnung am 18. Jänner 2024

Le Burger wird im Erdgeschoss des Gebäudes direkt beim Haupteingang zwischen den Eingängen zu Müller und Intersport angesiedelt sein - es bietet im Innenbereich fast 150 Sitzplätze. Die Eröffnung soll bereits am 18. Jänner 2024 stattfinden. Das erklärte Martin Drißner, geschäftsführender Gesellschafter des Franchisenehmers LeBurgerVL GmbH in Hohenems, auf wpa-Anfrage. Der Tischlereiunternehmer aus Wald am Arlberg hält 50 Prozent der Firmenanteile, die anderen 50 Prozent entfallen auf Phillip Nardin. Dieser soll auch das operative Tagesgeschäft vor Ort leiten.

Fast 150 Sitzplätze

Das Restaurant wird 147 Innensitzplätze sowie 69 Gastgartenplätze auf der nach hinten ausgerichteten Terrasse bieten. Angeboten werden Hamburger, Steaks, Pommes Frites, Fingerfood und Salate etc. Die internen Bauarbeiten für das neue Restaurant laufen seit gut eineinhalb Monaten. Trotz des Zeitdrucks zeigt sich Drißner zuversichtlich, dass der geplante Eröffnungstermin halten werde.

Nach Angaben von Drißner wollte man ursprünglich ein derartiges Konzept in Wald am Arlberg umsetzen. Allerdings habe sich dann im Zuge weitergehender Gespräche mit der Handelskette Sutterlüty gezeigt, dass der Standort Hohenems aufgrund seiner Lage doch deutlich mehr Besucherfrequenz erhalten werde. Bereits vor der Eröffnung des ersten Le Burger-Restaurants in Hohenems bekomme er bereits Anfragen zu weiteren möglichen Standorten im Ländle, sagte Drißner.

