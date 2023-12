Diebstähle in Altach aufgeklärt

In Altach und Umgebung klärte die Polizeiinspektion Altach, in Kooperation mit der Polizeiinspektion Hohenems, eine Serie von Diebstählen auf.

Zwei Männer, 34 und 37 Jahre alt, stehen im Verdacht, am 14. und 15. Dezember 2023 in verschiedenen Lebensmittelgeschäften in Altach und Hard hochwertigen Alkohol und Lebensmittel im Wert von 1.500 Euro entwendet zu haben. Zusätzlich entwendeten sie am 15. Dezember in einem Lebensmittelmarkt in Rankweil eine Bankomatkarte sowie 400 Euro Bargeld aus einer Geldtasche. Nachdem sie den PIN an der Kassa ausgespäht hatten, hoben sie mit der gestohlenen Karte insgesamt 1.100 Euro ab, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Bei einer Hausdurchsuchung am Wohnort der Verdächtigen in Hohenems konnten Teile des Diebesgutes sichergestellt werden. Zwei anwesende Personen werden wegen des Verdachts auf Hehlerei angezeigt. Die Haupttäter konnten nicht vor Ort angetroffen werden und halten sich vermutlich seit dem 18. Dezember im Ausland auf.