Diebstähle vom Moped aus - Polizei hat zwei Verdächtige

Am Donnerstag wurden im Zuge einer Alarmfahndung zwei Jugendliche von der Polizei angehalten, die im Verdacht stehen, mehrere Handtaschendiebstähle begangen zu haben.

Die beiden Jugendlichen stehen nicht nur im Verdacht, am Donnerstag in Hard zweimal erfolgreich und mindestens einmal ohne Erfolg Handtaschendiebstähle begangen beziehungsweise versucht zu haben. Die beiden sollen auch für den Handtaschenraub am Mittwoch in Hard verantwortlich sein. Am Donnerstagabend liefen noch die Einvernahmen der beiden Verdächtigen.