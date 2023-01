Diebstahl und Attacke auf Beamte: Einsatz in Brand

Die Beamten wurde wegen eines Streits alarmiert - die Einsatzkräfte fanden aber auch Diebesgut.

Am Montag gegen 20.45 Uhr wurde eine Polizeistreife nach Brand gerufen, da es dort zu Unstimmigkeiten mit Hotelgästen kam. Als die Beamten eintrafen, wurde bereits eine Person von Passanten/Gästen am Boden fixiert, da diese Person tätlich gegen sie vorgegangen sei. Der am Boden fixierte 31-jährige Mann aus Bludenz war in Begleitung einer 27-jährigen Frau aus Bludenz, bei welcher in weiterer Folge Diebesgut aus einem Hotel in Brand festgestellt werden konnte.